Тайна белого порошка: кто и зачем прислал конверты с подозрительным содержимым Обаме и Ассанжу

Серьезный переполох в западных спецслужбах. Накануне невестка Дональда Трампа получила конверт с подозрительным белым порошком. А теперь такое же письмо пришло
экс-президенту США Бараку Обаме. Что это — опасный розыгрыш или целая диверсия?
В ФБР и ЦРУ ситуацию с белым порошком пока не комментируют. Но бывший сотрудник силовых американских ведомств, специалист по психологическим спецоперациям Скотт Беннет рассказал НТВ о том, зачем неизвестные могли организовать такую рассылку.
Скотт Беннет, бывший координатор Госдепа по борьбе с международным терроризмом: «Я бы сказал, что этот конверт, который был послан жене Трампа -
младшего, это все какой-то спектакль. По поводу Обамы пока еще нет деталей, а вот Трампу это дает большой „политический бонус“». Это отличный шанс для него выйти к американскому народу и сказать: «все те, кто поддерживают такие акции — варвары, их должны судить по закону».
Но подозрительные письма с белым порошком получили не только в Соединенных Штатах. Похожей почтовой атаке подвергся и Лондон. Специалисты из британской полиции повторяют: сохраняйте спокойствие и займитесь делом. Но для совпадения как-то много этой белой пудры.
Сначала был в панике был шотландский парламент. Парламентарием пришло, вроде бы, приглашение на вечеринку с виски и хаггисами, но из конверта посыпался порошок. Следом письмо получили в конкурирующей организации — британском парламенте. Его прислали главе МВД Амбер Радд, но, поскольку она находится в США, то вскрыли послание работники секретариата. Парламент эвакуировали. А вот Ассанжа, который тоже получил порцию порошка, эвакуировать из эквадорского посольства не удалось, хотя британская полиция была бы счастлива его оттуда вывести под любым предлогом.
Скотт Беннет, бывший координатор Госдепа по борьбе с международным терроризмом: «Я бы сказал, что этот конверт, который был послан жене Трампа -
младшего, это все какой-то спектакль. По поводу Обамы пока еще нет деталей, а вот Трампу это дает большой „политический бонус“». Это отличный шанс для него выйти к американскому народу и сказать: «все те, кто поддерживают такие акции — варвары, их должны судить по закону».
Но подозрительные письма с белым порошком получили не только в Соединенных Штатах. Похожей почтовой атаке подвергся и Лондон. Специалисты из британской полиции повторяют: сохраняйте спокойствие и займитесь делом. Но для совпадения как-то много этой белой пудры.
Сначала был в панике был шотландский парламент. Парламентарием пришло, вроде бы, приглашение на вечеринку с виски и хаггисами, но из конверта посыпался порошок. Следом письмо получили в конкурирующей организации — британском парламенте. Его прислали главе МВД Амбер Радд, но, поскольку она находится в США, то вскрыли послание работники секретариата. Парламент эвакуировали. А вот Ассанжа, который тоже получил порцию порошка, эвакуировать из эквадорского посольства не удалось, хотя британская полиция была бы счастлива его оттуда вывести под любым предлогом.
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