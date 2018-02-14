Тайна белого порошка: кто и зачем прислал конверты с подозрительным содержимым Обаме и Ассанжу

Серьезный переполох в западных спецслужбах. Накануне невестка Дональда Трампа получила конверт с подозрительным белым порошком. А теперь такое же письмо пришло экс-президенту США Бараку Обаме. Что это — опасный розыгрыш или целая диверсия?

В ФБР и ЦРУ ситуацию с белым порошком пока не комментируют. Но бывший сотрудник силовых американских ведомств, специалист по психологическим спецоперациям Скотт Беннет рассказал НТВ о том, зачем неизвестные могли организовать такую рассылку.



Скотт Беннет, бывший координатор Госдепа по борьбе с международным терроризмом: «Я бы сказал, что этот конверт, который был послан жене Трампа -

младшего, это все какой-то спектакль. По поводу Обамы пока еще нет деталей, а вот Трампу это дает большой „политический бонус“». Это отличный шанс для него выйти к американскому народу и сказать: «все те, кто поддерживают такие акции — варвары, их должны судить по закону».



Но подозрительные письма с белым порошком получили не только в Соединенных Штатах. Похожей почтовой атаке подвергся и Лондон. Специалисты из британской полиции повторяют: сохраняйте спокойствие и займитесь делом. Но для совпадения как-то много этой белой пудры.



Сначала был в панике был шотландский парламент. Парламентарием пришло, вроде бы, приглашение на вечеринку с виски и хаггисами, но из конверта посыпался порошок. Следом письмо получили в конкурирующей организации — британском парламенте. Его прислали главе МВД Амбер Радд, но, поскольку она находится в США, то вскрыли послание работники секретариата. Парламент эвакуировали. А вот Ассанжа, который тоже получил порцию порошка, эвакуировать из эквадорского посольства не удалось, хотя британская полиция была бы счастлива его оттуда вывести под любым предлогом.



