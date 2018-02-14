Роковое совпадение: в катастрофе Ан-148 погиб эксперт в области безопасности полетов

МАК озвучил первые выводы о катастрофе
Ан-148. К трагедии могла привести разница показаний приборов скорости: один показывал 800 км, другой — ноль. Неверные данные могли быть связаны с обледенением приборов при выключенном состоянии систем их обогрева. Некоторые уже задаются вопросом — если это правда, то кто может гарантировать нашу безопасность в полете? Злая ирония судьбы: на борту лайнера как раз находился человк, который посвятил жизнь тому, чтобы самолеты не падали.
Заслуженный летчик России, уважаемый эксперт в области безопасности полетов Борис Кармалеев, несмотря на преклонный возраст, не мог сидеть без дела. В свои 79 лет он преподавал, участвовал в расследовании авиакатастроф — в том числе Ту-154 под Сочи. Рейсом 703 Кармалеев тоже летел по работе — читать лекцию в Орске.
По всей России проходят траурные мероприятия. Люди зажигают свечи в память о погибших. Но важнее их света — тот свет, который пролили эксперты на причины катастрофы.
Сегодня стали известны первые результаты расшифровки «черного ящика», который записывает параметры полета. Обнаружилось, что приемник полного давления (ППД), измеряющий скорость самолета, стал передавать неверные данные. Возможно, потому, что обледенел. Это и могло спровоцировать экипаж на фатальную ошибку. Однако, все не так просто.
Андрей Литвинов, пилот: «Просто не включили обогрев ППД или он не работал — это разные вещи. И если включили, а он не обогревался по техническим причинам, — это тоже разные вещи. Поэтому дождемся окончания расследования, тогда станет понятно, чья вина в этой ситуации».
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
По всей России проходят траурные мероприятия. Люди зажигают свечи в память о погибших. Но важнее их света — тот свет, который пролили эксперты на причины катастрофы.
Сегодня стали известны первые результаты расшифровки «черного ящика», который записывает параметры полета. Обнаружилось, что приемник полного давления (ППД), измеряющий скорость самолета, стал передавать неверные данные. Возможно, потому, что обледенел. Это и могло спровоцировать экипаж на фатальную ошибку. Однако, все не так просто.
Андрей Литвинов, пилот: «Просто не включили обогрев ППД или он не работал — это разные вещи. И если включили, а он не обогревался по техническим причинам, — это тоже разные вещи. Поэтому дождемся окончания расследования, тогда станет понятно, чья вина в этой ситуации».
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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