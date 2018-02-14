Музыканты «Группы ПМ» научили участников «Ты супер!» справляться со страхом сцены

Первый шаг на большую сцену — событие волнительное. И участникам шоу «Ты супер!» предстоит научиться справляться со страхом. Помочь им в этом решили музыканты «Группы ПМ».
Первый день отборочного тура остался позади. А вот волнительных моментов у конкурсантов впереди еще много. Некоторые участники на большой сцене никогда не были. Кто-то даже нот не знает и вокалом профессионально не занимался. И, конечно, именно сейчас ребятам особенно нужна поддержка настоящих профессионалов.
О том, как справиться со страхом сцены, конкурсантам рассказали участники «Группы ПМ». Музыканты признались — во время первого выступления у них тоже коленки дрожали. Но с приходом популярности они поняли — петь на сцене круто!
Питер Джейсон, солист «Группы ПМ»: «Самое главное — не терять этот блеск в глазах, что бы ни случилось».
Звездные гости исполнили вместе с участниками «Ты супер!» несколько своих хитов. И в этот момент все страхи у ребят ушли.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.
О том, как справиться со страхом сцены, конкурсантам рассказали участники «Группы ПМ». Музыканты признались — во время первого выступления у них тоже коленки дрожали. Но с приходом популярности они поняли — петь на сцене круто!
Питер Джейсон, солист «Группы ПМ»: «Самое главное — не терять этот блеск в глазах, что бы ни случилось».
Звездные гости исполнили вместе с участниками «Ты супер!» несколько своих хитов. И в этот момент все страхи у ребят ушли.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.
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