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    Музыканты «Группы ПМ» научили участников «Ты супер!» справляться со страхом сцены. Ты супер, артисты, дети и подростки, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузыканты «Группы ПМ» научили участников «Ты супер!» справляться со страхом сцены

    Музыканты «Группы ПМ» научили участников «Ты супер!» справляться со страхом сцены

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    Музыканты «Группы ПМ» научили участников «Ты супер!» справляться со страхом сцены

    Музыканты «Группы ПМ» научили участников «Ты супер!» справляться со страхом сцены

    Музыканты «Группы ПМ» научили участников «Ты супер!» справляться со страхом сцены

      Первый шаг на большую сцену — событие волнительное. И участникам шоу «Ты супер!» предстоит научиться справляться со страхом. Помочь им в этом решили музыканты «Группы ПМ».

      Первый день отборочного тура остался позади. А вот волнительных моментов у конкурсантов впереди еще много. Некоторые участники на большой сцене никогда не были. Кто-то даже нот не знает и вокалом профессионально не занимался. И, конечно, именно сейчас ребятам особенно нужна поддержка настоящих профессионалов.

      О том, как справиться со страхом сцены, конкурсантам рассказали участники «Группы ПМ». Музыканты признались — во время первого выступления у них тоже коленки дрожали. Но с приходом популярности они поняли — петь на сцене круто!

      Питер Джейсон, солист «Группы ПМ»: «Самое главное — не терять этот блеск в глазах, что бы ни случилось».

      Звездные гости исполнили вместе с участниками «Ты супер!» несколько своих хитов. И в этот момент все страхи у ребят ушли.

      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.

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