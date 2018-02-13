В США вынесли приговор организатору взрыва в Нью-Йорке

Суд в
нью-йоркском районе Манхэттен вынес приговор выходцу из Афганистана Ахмаду Хану Рахими, которого ранее признали виновным в организации взрыва в Нью-Йорке.
Как сообщает агентство Associated Press Рахими приговорили к пожизненному заключению.
Напомним, в сентябре 2017 года бомба взорвалась на Манхэттене. В результате взрыва пострадали 29 человек. Власти Нью-Йорка назвали произошедшее терактом. Еще одно устройство сработало в городе Сисайд-Парк, Нью-Джерси. Оно находилось в мусорном баке возле дороги, где должены были пробегать участники благотворительного марафона.
В ходе расследования полицейские вышли на след Рахими. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по правоохранителям.
В октябре прошлого года федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке признало Рахими виновным по всем пунктам обвинения, включая применение оружия массового поражения и приведение в действие взрывного устройства в общественном месте.
Напомним, в сентябре 2017 года бомба взорвалась на Манхэттене. В результате взрыва пострадали 29 человек. Власти Нью-Йорка назвали произошедшее терактом. Еще одно устройство сработало в городе Сисайд-Парк, Нью-Джерси. Оно находилось в мусорном баке возле дороги, где должены были пробегать участники благотворительного марафона.
В ходе расследования полицейские вышли на след Рахими. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по правоохранителям.
В октябре прошлого года федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке признало Рахими виновным по всем пунктам обвинения, включая применение оружия массового поражения и приведение в действие взрывного устройства в общественном месте.
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