В Петербурге снежная глыба едва не покалечила ребенка

Из-за падения снежной глыбы петербурженка опрокинула коляску с ребенком. В инциденте разбираются правоохранительные органы.

Инцидент, произошедший на улице Подвойского, зафиксировала камера наблюдения. На записи видно, как женщина проходит мимо многоэтажного дома. В этот момент с крыши срывается снежный ком и обрушивается в нескольких сантиметрах от пешеходов.



Вероятно, защищая ребенка, женщина и отдернула коляску. В результате падения маленькая девочка получила травму. С ушибом коленного сустава ее доставили в больницу.



В администрации Невского района признали, что кровля здания не была очищена. Однако отметили, что еще неделю назад разослали соответствующие уведомления председателям ТСЖ. В причинах происшествия разбираются Следственный комитет и прокуратура.