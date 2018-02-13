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    В Петербурге снежная глыба едва не покалечила ребенка. ЖКХ, Санкт-Петербург, несчастные случаи, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге снежная глыба едва не покалечила ребенка

    В Петербурге снежная глыба едва не покалечила ребенка

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    В Петербурге снежная глыба едва не покалечила ребенка

    В Петербурге снежная глыба едва не покалечила ребенка

      Из-за падения снежной глыбы петербурженка опрокинула коляску с ребенком. В инциденте разбираются правоохранительные органы.

      Инцидент, произошедший на улице Подвойского, зафиксировала камера наблюдения. На записи видно, как женщина проходит мимо многоэтажного дома. В этот момент с крыши срывается снежный ком и обрушивается в нескольких сантиметрах от пешеходов.

      Вероятно, защищая ребенка, женщина и отдернула коляску. В результате падения маленькая девочка получила травму. С ушибом коленного сустава ее доставили в больницу.

      В администрации Невского района признали, что кровля здания не была очищена. Однако отметили, что еще неделю назад разослали соответствующие уведомления председателям ТСЖ. В причинах происшествия разбираются Следственный комитет и прокуратура.

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