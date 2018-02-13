Участие горнолыжника Трихичева в ОИ оказалось под вопросом после серьезного падения

Россиянин Павел Трихичев вылетел с трассы во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Падение россиянина во время скоростного спуска было пугающим. Тем не менее поначалу сообщалось, что серьезных травм у спортсмена нет, только легкое сотрясение мозга и ушибы.
Однако впоследствии врачи провели обследование. Выяснилось, что при падении Павел Трихичев повредил локтевое сухожилие. Возможно, потребуется операция. Но пока спортсмен несколько дней побудет под наблюдением врачей.
Вероятно, в дальнейших стартах на Олимпиаде в Пхёнчхане горнолыжник принять участие не сможет. Однако окончательное решение еще не принято.
Однако впоследствии врачи провели обследование. Выяснилось, что при падении Павел Трихичев повредил локтевое сухожилие. Возможно, потребуется операция. Но пока спортсмен несколько дней побудет под наблюдением врачей.
Вероятно, в дальнейших стартах на Олимпиаде в Пхёнчхане горнолыжник принять участие не сможет. Однако окончательное решение еще не принято.
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