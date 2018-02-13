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    Участие горнолыжника Трихичева в ОИ оказалось под вопросом после серьезного падения

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    Участие горнолыжника Трихичева в ОИ оказалось под вопросом после серьезного падения

    Участие горнолыжника Трихичева в ОИ оказалось под вопросом после серьезного падения

    Участие горнолыжника Трихичева в ОИ оказалось под вопросом после серьезного падения
  • Фото: Associated Press © 2018, Luca Bruno

    • Россиянин Павел Трихичев вылетел с трассы во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхёнчхане.

    Падение россиянина во время скоростного спуска было пугающим. Тем не менее поначалу сообщалось, что серьезных травм у спортсмена нет, только легкое сотрясение мозга и ушибы.

    Однако впоследствии врачи провели обследование. Выяснилось, что при падении Павел Трихичев повредил локтевое сухожилие. Возможно, потребуется операция. Но пока спортсмен несколько дней побудет под наблюдением врачей.

    Вероятно, в дальнейших стартах на Олимпиаде в Пхёнчхане горнолыжник принять участие не сможет. Однако окончательное решение еще не принято.

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