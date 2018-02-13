Участие горнолыжника Трихичева в ОИ оказалось под вопросом после серьезного падения

Россиянин Павел Трихичев вылетел с трассы во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Падение россиянина во время скоростного спуска было пугающим. Тем не менее поначалу сообщалось, что серьезных травм у спортсмена нет, только легкое сотрясение мозга и ушибы.



Однако впоследствии врачи провели обследование. Выяснилось, что при падении Павел Трихичев повредил локтевое сухожилие. Возможно, потребуется операция. Но пока спортсмен несколько дней побудет под наблюдением врачей.



Вероятно, в дальнейших стартах на Олимпиаде в Пхёнчхане горнолыжник принять участие не сможет. Однако окончательное решение еще не принято.

