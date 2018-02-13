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    «Нормальный парень»: Грудинин поблагодарил родителей за воспитание. выборы, Жириновский, КПРФ, ЛДПР, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нормальный парень»: Грудинин поблагодарил родителей за воспитание

    «Нормальный парень»: Грудинин поблагодарил родителей за воспитание

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    «Нормальный парень»: Грудинин поблагодарил родителей за воспитание

    «Нормальный парень»: Грудинин поблагодарил родителей за воспитание

    «Нормальный парень»: Грудинин поблагодарил родителей за воспитание

      Сегодня Центризбирком распределил между кандидатами в президенты эфирное время для агитации и дебатов. Между тем сами кандидаты продолжают предвыборную кампанию.

      Эфирное время должны предоставить бесплатно пять федеральных телеканалов — «Россия 1» и «Россия 24», Первый канал, ТВЦ и ОТР, а также три радиостанции — «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Всего — почти 100 часов на телевидении и радио. Начинаться дебаты будут в восемь утра, а заканчиваться — в полночь.

      Элла Памфилова: «Каждому кандидату гарантируется по одному часу эфирного времени. Кроме того, закон дополнительно предоставляет политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, а по сути, самим кандидатам от партий, еще по одному часу. Обращаю внимание: еще по одному часу. То есть кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, получает в два раза меньше времени, чем кандидат от партии».

      Ну а сами кандидаты продолжают предвыборную кампанию. Выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин отправился с визитом в Новосибирск. На встрече с избирателями он предложил создать в России национальное бюро по борьбе с коррупцией. Еще говорили о налогах, обманутых пайщиках, пенсиях. Грудинин даже вспомнил, как его воспитывали родители.

      Павел Грудинин: «Лучшее воспитание — в семье, честно скажу. Меня иногда мама ну, скажем так, „воспитывала“. И ничего, нормально получился, нормальный парень, и не жалею, и благодарен маме и папе».

      А Борис Титов провел этот день в Ростове-на-Дону. Бизнес-омбудсмен посетил следственный изолятор. По его словам, под стражей немало предпринимателей по делам о невозврате кредитов банкам. Кандидат от «Партии Роста» считает, что в таких случаях арест нужно заменять денежным залогом, средства для внесения которого можно будет брать из специально созданного фонда — это тоже в планах.

      Еще один кандидат, Владимир Жириновский, сегодня побывал на радиостанции. Лидер ЛДПР рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать журналист. Политик отметил, что свою карьеру тоже когда-то начинал на радио.

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