В Москве открылась выставка-ярмарка шедевров классического и современного искусства

Центральный Манеж приглашает насладиться шедеврами разных эпох и даже приобрести их при наличии средств и желания. В столице сегодня открылась выставка-ярмарка искусства разных эпох.

На ярмарке есть все — от живописи и скульптуры до антикварной мебели и ювелирных изделий, от портретов российских монархов до предметов моды в стиле ар-деко. Антикварный салон — это как очень дорогой блошиный рынок уровня музея.



На выставке представлена коллекция бриллиантов, которую делали по эскизам из альбома Николая II. Также там можно встретить картины Айвазовского по цене от 700 тысяч рублей. Айвазовский и Шишкин — вечные и знакомые ценности.



Андреа Чиарони из Милана — коллекционер в третьем поколении. Полотна мастеров итальянского Возрождения стал собирать еще его дед. Теперь в коллекции — 1700 полотен общей стоимостью в десятки миллионов евро.



Андреа Чиарони: «У нас несколько домов в Милане, склад и ячейки в банке. Часть картин висит дома. Раз в месяц или два мы их меняем, чтобы не приедались».



Московский галерист Александр Киселёв подтверждает: картины Репина и Серова в больших количествах висят и в отечественных спальнях и гостиных. Вот только династий собирателей, как в Италии, у нас нет. Вещи часто меняют хозяев — и раньше, и теперь.



На каждом стенде есть прейскурант, но торг никто не отменял. Это хоть и арт, но рынок. Сделку можно заключить прямо там. С чемоданами денег, конечно, никто не приходит, на каждом стенде есть банковский терминал. Но для большинства посетителей счет не превышает 500 рублей. Ровно столько стоит билет.



Подробности — в видеоматериале.