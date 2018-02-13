Лучшие проекты форума «Наставник» представят Владимиру Путину

Сегодня на ВДНХ открылся всероссийский форум
«Наставник-2018». Проводится он впервые, и его главная цель — поддержать профессионалов своего дела, которые готовы делиться опытом и знаниями, чтобы помочь другим найти свое место в жизни.
В деловой программе форума несколько направлений: наставники востребованы на производстве, в бизнесе, образовании, социальной сфере. Лучших из них наградят. Организаторы подведут итоги конкурса, на который поступили тысячи заявок из всех регионов России.
На сегодняшнем форуме наставников каждый стенд говорит языком, понятным нынешней молодежи: «Наставничество — это круто», «Наставники — это наши джедаи».
Евгений Александров, студент: «Наставник — это больше, чем просто преподаватель или учитель. Это, скажем так, друг».
На первый всероссийский форум наставников собрались 13 тысяч человек. Оказывается, институт наставничества востребован и ныне. Не только на предприятиях, но и в бизнесе.
Современный учитель занят натаскиванием учеников на ЕГЭ и загружен заполнением бесчисленных отчетов и формуляров. В вузах — уклон на фундаментальные знания. Пробел между теорией и практикой и должен восполнить институт наставничества. Новое — хорошо забытое старое.
Задача форума — подытожить опыт наставников со всей страны, определить лучших. Наставничество бывает не только в бизнесе или на производстве, это еще и мощное социальное движение. Вполне вероятно, что самые интересные программы и практики наставничества будут в ближайшее время представлены президенту Владимиру Путину.
Подробности — в видеоматериале.
На сегодняшнем форуме наставников каждый стенд говорит языком, понятным нынешней молодежи: «Наставничество — это круто», «Наставники — это наши джедаи».
Евгений Александров, студент: «Наставник — это больше, чем просто преподаватель или учитель. Это, скажем так, друг».
На первый всероссийский форум наставников собрались 13 тысяч человек. Оказывается, институт наставничества востребован и ныне. Не только на предприятиях, но и в бизнесе.
Современный учитель занят натаскиванием учеников на ЕГЭ и загружен заполнением бесчисленных отчетов и формуляров. В вузах — уклон на фундаментальные знания. Пробел между теорией и практикой и должен восполнить институт наставничества. Новое — хорошо забытое старое.
Задача форума — подытожить опыт наставников со всей страны, определить лучших. Наставничество бывает не только в бизнесе или на производстве, это еще и мощное социальное движение. Вполне вероятно, что самые интересные программы и практики наставничества будут в ближайшее время представлены президенту Владимиру Путину.
Подробности — в видеоматериале.
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