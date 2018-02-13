Разведка США не исключила политических потрясений и досрочных выборов на Украине

Ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, и этой ситуацией может воспользоваться Россия. Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.
Дэниел Коутс: «На Украине сохраняется риск возникновения внутриполитических потрясений, что Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева».
По его словам, народ Украины недоволен темпами проводимых реформ, низким уровнем жизни, нарастающей коррупцией. На фоне политической поляризации общества все это может привести к досрочным выборам президента страны, передает ТАСС.
Выборы президента Украины запланированы на 2019 год. В декабре 2017 года украинские СМИ сообщали, что Пётр Порошенко уже принял решение в них участвовать, однако пока не определился со стратегией. На тот момент рейтинг Порошенко, согласно социологическим данным, составлял 16%.
По его словам, народ Украины недоволен темпами проводимых реформ, низким уровнем жизни, нарастающей коррупцией. На фоне политической поляризации общества все это может привести к досрочным выборам президента страны, передает ТАСС.
Выборы президента Украины запланированы на 2019 год. В декабре 2017 года украинские СМИ сообщали, что Пётр Порошенко уже принял решение в них участвовать, однако пока не определился со стратегией. На тот момент рейтинг Порошенко, согласно социологическим данным, составлял 16%.
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