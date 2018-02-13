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    За домашнюю коллекцию мирового оружия петербуржцу грозит уголовная статья. Санкт-Петербург, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа домашнюю коллекцию мирового оружия петербуржцу грозит уголовная статья

    За домашнюю коллекцию мирового оружия петербуржцу грозит уголовная статья

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    За домашнюю коллекцию мирового оружия петербуржцу грозит уголовная статья

    За домашнюю коллекцию мирового оружия петербуржцу грозит уголовная статья

    За домашнюю коллекцию мирового оружия петербуржцу грозит уголовная статья

      Полицейские изъяли у жителя Приморского района десятки образцов винтовок, ножей, мин и гранат различных эпох.

      Петербуржец превратил квартиру в музей оружия. Необычную экспозицию полицейские обнаружили в одном из домов на Богатырском проспекте. 44-летний коллекционер не без гордости провел им экскурсию по собственной выставке.

      Сотрудники полиции насчитали с десяток винтовок, 14 штык-ножей времен Великой Отечественной войны, 17 различных гранат, две мины и три снаряда малого калибра. А также полевая посуда и обмундирование.

      Хозяин оказался перфекционистом. Арсенал ровными рядами он разместил на полках. Надо отметить, что оперативники не скрывали своего восхищения найденной коллекцией буквально мирового оружия.

      Вызванные понятыми соседи увиденным были шокированы. Они и не догадывались, что в их подъезде располагался такой музей. 44 — летний хозяин коллекции задержан. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

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