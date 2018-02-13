ЗакС Ленобласти засыпал «Почту России» неприятными вопросами

Директор УФПС по Петербургу и Ленобласти выступил перед парламентариями.

Директор Управления Федеральной почтовой связи по Петербургу и Ленобласти Виталий Дырдасов сегодня отчитывался перед депутатами областного Заксобрания. И это были не самые приятные минуты.



Критику в адрес «Почты России» пришлось гасить даже губернатору Александру Дрозденко. Парламентарии хотели знать, почему в Выборгском районе вместо 20 отделений почтовой связи работают лишь 14? Почему с 1 февраля тариф на перевод коммунальных услуг вырос до 3 процентов? В Петербурге этот тариф остался прежним и составляет 1 процент.



Кроме того, возник вопрос насчет режима работы почты в микрорайоне Южный во Всеволожске. Оно закрыто уже в 18:00. Виталий Дырдасов пообещал обратить внимание на количество сотрудников и режим работы этого почтовой отделения.



Помимо отчета руководителя «Почты России» по Петербургу и Ленобласти глава комитета по строительству Виталий Жданов сообщил, что первый этап федеральной программы по расселению из аварийного жилья 47-й регион полностью выполнил.



Речь идет о тех объектах, которые до 1 января 2012 года были признаны негодными для проживания. Адресная программа по расселению аварийных домов с 2012 по 2017 годы будет опубликована 1 января 2019-го.