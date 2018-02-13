В центре Петербурга власти покусились на гаражный кооператив ветеранов войны

Владельцы гаражей на пересечении Кирочной и Новгородской улиц готовятся обжаловать решение первой арбитражной инстанции. Суд по иску комитета имущественных отношений обязал хозяев боксов снести, освободить участок и выплатить около 5 миллионов за его незаконное использование.

Отметим, что еще 60 лет назад по распоряжению замминистра обороны СССР участок был выделен под гаражи заслуженным и прославленным военным — ветеранам Великой Отечественной.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, после реорганизации Минобороны в нулевые земля перешла в собственность города, и правление кооператива с тех пор со структурами Смольного ведет бои. То заявки на заключение договора аренды терялись, то комплект бумаг оказывался неполным, то подавали их на день позже потенциального инвестора-застройщика.



Борис Нечкин, председатель правления потребительского гаражно-строительного кооператива «КАС №29 ЛенВО»: «Мы не можем утверждать, но создалось такое впечатление, что с нами не хотели заключать договор, чтобы затем можно было подать на нас в суд».



В комитете имущественных отношений подчеркивают: в арбитраже первой инстанции гаражники не смогли подтвердить свое право занимать участок на Кирочной улице, а юридическая значимость пожелтевших бумаг с подписями легендарных военных сейчас сомнительна. Хотя в Смольном и не скрывают: инвестпроект городу интереснее, чем гаражи.



Оксана Шульга, пресс-секретарь комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга: «На данную территорию есть заявка от потенциального застройщика. Она рассматривается в комитете по инвестициям. Территория планируется под размещение центра культуры и искусства».



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