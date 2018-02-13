Выкопанные из земли: петербургские реставраторы восстанавливают уникальные фрески XIV века

Восстановление росписей из храма Рождества Иисуса Христа может занять до десяти лет. С августа 2017-го реставраторы расчищают историческую живопись от грязи, а позднее соединяют фрагмент за фрагментом в единый рисунок.

Петербургские реставраторы заканчивают первый этап уникальной работы — восстановление фресок XIV века. Ими был расписан храм в Довмонтовом городе в Пскове. Самой церкви Рождества Иисуса Христа 1388 года уже не существует, а раритеты нашли во время раскопок 40 лет назад специалисты Эрмитажа. Финансирование же появилось недавно, и часть коллекции уже удалось восстановить.



Таисия Круглова, заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника: «Сейчас мы собрали практически целиком нижний полотеничный пояс. Он состоит из пяти частей, и он практически полностью показывает нам нижний декор стен алтарной части».



Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, церковь была закопана по приказу Петра I во времена Северной войны, чтобы сделать валы для установки артиллерийского оружия. Царь опасался наступления шведского короля. Карл XII на Псков не пошел, а постройка так и осталась под землей.



В 1970-х годах археологи Эрмитажа на этой территории начали раскопки. При этом сделали точные зарисовки: указали цвет, малейшие утраты. Самые живописные фрески сегодня хранятся в Эрмитаже. Но и то, что осталось в Пскове, также представляет не меньшую историческую ценность.



Реставраторам для восстановления достались и части стен, и небольшие фрагменты росписи. Они разложены по ящикам, атрибутированы. Всего контейнеров около 140 штук. В них 13 тысяч кусочков. По сути для обывателя это просто набор камней разной формы и толщины.



В начале разговора реставраторы замечают: их работа напоминает складывание пазла. Но потом признаются: когда одна такая деталь подходит к другой — это сродни чуду. Бывают дни, когда не удается соединить ни один фрагмент. Зато потом они вдруг начинают превращаться в картину.



Отреставрированные фрески передадут на хранение в Псковский музей-заповедник. В этом году их планируют показать широкой публике.