Россиянам разрешат законно продавать грибы

Дума разрешит россиянам на законных основаниях продавать собранные грибы и ягоды. Сейчас, если человек хочет продать дары природы, он должен арендовать лесной участок. Причем минимум на 10 лет.

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Изменить законодательство предложил глава комитета Думы по природным ресурсам Николай Николаев. Он отметил, что раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, а сейчас люди лишены возможности такого заработка.



Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв жаловался — грибов в России как грязи, но половина просто сгнивает, а ведь их можно было бы собирать, перерабатывать и продавать. И вообще, ими можно накормить полмира.