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    Россиянам разрешат законно продавать грибы. Госдума, грибы, законодательство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссиянам разрешат законно продавать грибы

    Россиянам разрешат законно продавать грибы

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    Россиянам разрешат законно продавать грибы

    Россиянам разрешат законно продавать грибы

      Дума разрешит россиянам на законных основаниях продавать собранные грибы и ягоды. Сейчас, если человек хочет продать дары природы, он должен арендовать лесной участок. Причем минимум на 10 лет.

      Изменить законодательство предложил глава комитета Думы по природным ресурсам Николай Николаев. Он отметил, что раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, а сейчас люди лишены возможности такого заработка.

      Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв жаловался — грибов в России как грязи, но половина просто сгнивает, а ведь их можно было бы собирать, перерабатывать и продавать. И вообще, ими можно накормить полмира.

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