Поспорившие с кассиром нетрезвые петербуржцы устроили стрельбу в магазине

Росгвардия Петербурга задержала двух покупателей супермаркета, которые «расплатились» с кассиром пятью выстрелами в ногу. Конфликт произошел накануне вечером в очереди магазина на набережной реки Фонтанки, 77.
Как пишет интернет-газета «Фонтанка», конфликт разгорелся из-за того, что сотрудник магазина сделал замечание двум нетрезвым посетителям. Якобы те переставляли ценники. Хотя, по другой версии, кассир пытался предотвратить кражу алкоголя.
Так или иначе, но сначала мужчины начали спорить, потом один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. После чего вспыльчивые посетители скрылись, но уехать далеко не смогли. Наряд вневедомственной охраны задержал их как раз в тот момент, когда злоумышленники садились в такси.
Стрелков доставили в 28-й отдел полиции. У одного из них и был изъят травматический пистолет. Документов на оружие у подозреваемого не было.
Раненого 22-летнего кассира доставили в Мариинскую больницу, оказали первую помощь, но от госпитализации молодой человек отказался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Так или иначе, но сначала мужчины начали спорить, потом один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. После чего вспыльчивые посетители скрылись, но уехать далеко не смогли. Наряд вневедомственной охраны задержал их как раз в тот момент, когда злоумышленники садились в такси.
Стрелков доставили в 28-й отдел полиции. У одного из них и был изъят травматический пистолет. Документов на оружие у подозреваемого не было.
Раненого 22-летнего кассира доставили в Мариинскую больницу, оказали первую помощь, но от госпитализации молодой человек отказался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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