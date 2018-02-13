В Дагестане возбудили дело против чиновников казначейства

В Дагестане возбудили очередное уголовное дело в отношении чиновников. В халатности подозревают сотрудников регионального управления федерального казначейства.
Как заявили в Следственном комитете, чиновники казначейства нанесли бюджету ущерб в размере 250 миллионов рублей. Их подозревают в том, что они согласовали выделение денег на покупку квартир по завышенной цене, несмотря на то, что информация об этой сделке отсутствовала в реестре контрактов.
Между тем, как сообщили сегодня в Генпрокуратуре, уголовное дело возбуждено на основании многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки надзорного ведомства.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Генеральная прокуратура Российской Федерации, продолжающая масштабную проверку законности в Дагестане, выявила в республике многочисленные нарушения в работе управления федерального казначейства. Выяснилось, что казначейство незаконно перечислило по государственным и муниципальным контрактам практически 2,5 миллиарда рублей».
В октябре 2017 года Дагестан возглавил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Одной из приоритетных своих задач он назвал масштабную борьбу с коррупцией. Сейчас в республике работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить «состояние законности» в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержано несколько высокопоставленных чиновников, среди них — бывшие врио премьер-министра Дагестана, два его заместителя, мэр и главный архитектор Махачкалы.
Между тем, как сообщили сегодня в Генпрокуратуре, уголовное дело возбуждено на основании многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки надзорного ведомства.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Генеральная прокуратура Российской Федерации, продолжающая масштабную проверку законности в Дагестане, выявила в республике многочисленные нарушения в работе управления федерального казначейства. Выяснилось, что казначейство незаконно перечислило по государственным и муниципальным контрактам практически 2,5 миллиарда рублей».
В октябре 2017 года Дагестан возглавил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Одной из приоритетных своих задач он назвал масштабную борьбу с коррупцией. Сейчас в республике работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить «состояние законности» в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержано несколько высокопоставленных чиновников, среди них — бывшие врио премьер-министра Дагестана, два его заместителя, мэр и главный архитектор Махачкалы.
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