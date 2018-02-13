Английские политики устроили блинный забег в Жирный вторник

Сегодня достопочтенные члены британского парламента и английские журналисты приняли участие в мероприятии, на первый взгляд совершенно не подходящем им по статусу. В Жирный вторник — праздник перед Великим постом — политики устроили забег с блинами.

Задача — не просто преодолеть дистанцию, но и как можно больше раз подбросить в воздух блинчик. Благородные лорды не стеснялись жульничать. Но им это особо не помогло.



В европейских странах самый главный и, по сути, единственный день Масленицы — вторник. Его называют жирным. Спортсмены бегут эстафету со сковородкой в руке. В сковороде — блин, его нужно подбрасывать, прокручивать сальто и не ронять.



Забег этот благотворительный. Каждый участник блинной эстафеты собирает деньги. Не с вытянутой шапкой, а респектабельно, онлайн. Деньги идут на реабилитацию людей после черепно-мозговой травмы.



Подробности — в видеоматериале.