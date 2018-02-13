Обманутые дольщики из Балашихи встретились с губернатором Подмосковья и полпредом президента в ЦФО

Полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретились с обманутыми дольщиками в Балашихе.

Возводить два 17-этажных дома, в которых дольщики купили квартиры, начали еще в 2011 году. Однако четыре года спустя, в 2015-м, застройщик обанкротился. Правительство Московской области привлекло нового инвестора, однако на этом проблемы не закончились.



Когда многоэтажки были полностью готовы к заселению, выяснилось, что земельные участки попадают в природоохранную зону парка «Лосиный остров», поэтому Минприроды не дает разрешение на ввод домов в эксплуатацию.



Полпред президента и губернатор пообещали, что проблема разрешится в ближайшее время, совещание в Минприроды намечено уже на завтра.



Алексей Гордеев: «Завтра предметный разговор будет. Просто протокол — конкретные сроки, ответственные лица. Поверьте, практика у нас такая есть, мы этот вопрос доведем до конца».



Воробьёв и Гордеев пригласили на завтрашнюю встречу и представителей инициативной группы дольщиков.