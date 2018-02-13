ЦИК: штаб Путина не отказывался от дебатов на региональных каналах

Штаб Владимира Путина не уведомлял Центризбирком об отказе от участия в региональных телевизионных и радиодебатах. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Майя Гришина: «Кандидат Путин отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении. От дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов».
По закону на дебатах в региональном эфире кандидата в президенты могут представлять доверенные лица, напоминает ТАСС.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательный штаб действующего президента, который идет на выборы как самовыдвиженец, отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.
Сегодня ЦИК проводит жеребьевку по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах. Более 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира разыгрывается между восемью кандидатами и пятью партиями («Российский общенародный союз» и «Коммунисты России» отказались от участия в жеребьевке).
Агитационный период в СМИ начнется 17 февраля и завершится в ночь на 17 марта. Бесплатное эфирное время в теле- и радиоэфире кандидатам и партиям начнут выделять с будущего понедельника.
По закону кандидат-самовыдвиженец фактически имеет в четыре раза меньше эфирного времени для агитации, чем остальные кандидаты. Как поясняла Майя Гришина, бесплатный эфир делится по достаточно сложной формуле. Треть времени выделяется партиям, которые могут по своему усмотрению передать его своим кандидатам. Половина оставшегося времени отводится на дебаты и другие совместные агитационные мероприятия, например, дискуссии и круглые столы.
За пост президента России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Выборы пройдут 18 марта.
По закону на дебатах в региональном эфире кандидата в президенты могут представлять доверенные лица, напоминает ТАСС.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательный штаб действующего президента, который идет на выборы как самовыдвиженец, отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.
Сегодня ЦИК проводит жеребьевку по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах. Более 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира разыгрывается между восемью кандидатами и пятью партиями («Российский общенародный союз» и «Коммунисты России» отказались от участия в жеребьевке).
Агитационный период в СМИ начнется 17 февраля и завершится в ночь на 17 марта. Бесплатное эфирное время в теле- и радиоэфире кандидатам и партиям начнут выделять с будущего понедельника.
По закону кандидат-самовыдвиженец фактически имеет в четыре раза меньше эфирного времени для агитации, чем остальные кандидаты. Как поясняла Майя Гришина, бесплатный эфир делится по достаточно сложной формуле. Треть времени выделяется партиям, которые могут по своему усмотрению передать его своим кандидатам. Половина оставшегося времени отводится на дебаты и другие совместные агитационные мероприятия, например, дискуссии и круглые столы.
За пост президента России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Выборы пройдут 18 марта.
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