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    Российский лыжник Большунов завоевал бронзу Олимпиады в спринте

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Российский лыжник Большунов завоевал бронзу Олимпиады в спринте

    Российский лыжник Большунов завоевал бронзу Олимпиады в спринте

    Российский лыжник Большунов завоевал бронзу Олимпиады в спринте
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Россиянин Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях лыжников в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

    Олимпийским чемпионом в спринте стал норвежец Йоханнес Клэбо, показавший время 3 минуты 5,75 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 1,34 секунды). Большунов проиграл победителю 1,36 секунды.

    Ранее бронзу в женской гонке завоевала россиянка Юлия Белорукова. Теперь в активе олимпийской команды России пять медалей — одна серебряная и четыре бронзовые.

    Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»).

    XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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