Российский лыжник Большунов завоевал бронзу Олимпиады в спринте

Россиянин Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях лыжников в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Олимпийским чемпионом в спринте стал норвежец Йоханнес Клэбо, показавший время 3 минуты 5,75 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 1,34 секунды). Большунов проиграл победителю 1,36 секунды.
Ранее бронзу в женской гонке завоевала россиянка Юлия Белорукова. Теперь в активе олимпийской команды России пять медалей — одна серебряная и четыре бронзовые.
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Ранее бронзу в женской гонке завоевала россиянка Юлия Белорукова. Теперь в активе олимпийской команды России пять медалей — одна серебряная и четыре бронзовые.
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Комментарии