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    Российская лыжница Белорукова взяла бронзу в спринте на Олимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Российская лыжница Белорукова взяла бронзу в спринте на Олимпиаде

    Российская лыжница Белорукова взяла бронзу в спринте на Олимпиаде

    Российская лыжница Белорукова взяла бронзу в спринте на Олимпиаде
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    В финале Белорукова уступила 3,37 секунды победительнице гонки шведке Стине Нильссон, которая преодолела дистанцию за 3 минуты 3,84 секунды. Серебро досталось норвежке Майкен Касперсен Фалле (+3,03).

    Для сборной России эта медаль стала четвертой на Олимпиаде в Пхёнчхане. В копилке наших спортсменов одна серебряная награда и три бронзовых.

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