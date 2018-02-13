Российская лыжница Белорукова взяла бронзу в спринте на Олимпиаде

Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В финале Белорукова уступила 3,37 секунды победительнице гонки шведке Стине Нильссон, которая преодолела дистанцию за 3 минуты 3,84 секунды. Серебро досталось норвежке Майкен Касперсен Фалле (+3,03).



Для сборной России эта медаль стала четвертой на Олимпиаде в Пхёнчхане. В копилке наших спортсменов одна серебряная награда и три бронзовых.