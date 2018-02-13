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    НТВ завершил съемки сериала «Приставы»

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    НТВ завершил съемки сериала «Приставы»

    НТВ завершил съемки сериала «Приставы»

    НТВ завершил съемки сериала «Приставы»

    В Москве завершились съемки сериала «Приставы» для телеканала НТВ. Главные роли в проекте исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Наталия Антонова, Кирилл Мелехов и Анастасия Заворотнюк.

    В центре сюжета — начальник отдела судебных приставов Егор Грачёв. Каждый день он и его коллеги занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. Поэтому он нередко действует в обход инструкций: помогает людям выйти из сложных ситуаций.

    У Грачёва постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Кроме того, фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. А у Грачёва, ко всему прочему, неприязненные отношения с начальником соседнего отдела: они влюблены в одну девушку.

    Кирилл Мелехов, актер: «В этом проекте меня привлек сценарий: у каждого персонажа есть своя линия, драма и стремление изменить жизнь к лучшему. В сериале я играю пристава по имени Денис Краснов, это суровый, но оптимистичный герой. Для себя я вынес, что в работе этих сотрудников важно не поддаваться эмоциям. Они приходят исполнить законные решения суда и должны следовать букве закона. Над проектом трудилась удивительная и профессиональная команда: Андрей Чадов, Сергей Годин, Анастасия Заворотнюк и режиссер Владимир Нахабцев. С ними было легко работать. Приятно, что НТВ делает интересные проекты и знакомит зрителей с такими необычными профессиями».

    Над проектом команда работала в тесном сотрудничестве с представителями федеральной службы судебных приставов. Многие истории, которые увидят зрители на экране, основаны на реальных событиях, с которыми приходилось иметь дело сотрудникам службы.

    Премьера сериала «Приставы» состоится на НТВ уже в этом году.

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