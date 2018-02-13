Подготовка к ЧМ-2018: как в российских аэропортах будет работать эмоциональный контроль

Эмоциональный контроль в скором времени заработает во всех российских аэропортах. А пока экспериментальная программа стартовала в воздушных гаванях, которые будут встречать участников и болельщиков чемпионата мира по футболу.

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Должностные обязанности сотрудников таможни значительно расширились, теперь среди них будут профайлеры — это профессиональные психологи, от пристального взгляда которых не скроется ни один преступник. Вычислять правонарушителей будут по жестам и мимике. Первую тренировку провели на перевозчиках контрабанды.



Даже самый уверенный в себе преступник будет внутренне волноваться, утверждают профайлеры, и всячески демонстрировать это. Среди самых распространенных признаков внутреннего дискомфорта — бегающий взгляд и нервная улыбка.



Впрочем, есть и так называемые объективные причины такого взволнованного поведения, говорят профайлеры. Например, если человек страдает аэрофобией, при тяжелом перелете или потере багажа. Но уже во время беседы эксперт тут же найдет человека, чей страх оправдан преступным умыслом.



Относиться к профайлингу просто как к любопытному навыку нельзя, поясняют специалисты. Это психологический инструмент, которым регулярно пользуются сотрудники силовых структур, например. Для того чтобы овладеть навыками считывания чужих эмоций, нужно пройти курс обучения, в том числе нейролингвистического программирования. Это область психологии, в которой исследуется связь между речью, языком тела и жестами.



Экспериментальная программа проходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Так что в аэропортах тех городов, где будут проводиться матчи, всех без исключения пассажиров будут встречать радушной улыбкой и пристальным взглядом.