В МАК успешно извлекли информацию с параметрического самописца Ан-148

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета обнаружили на параметрическом самописце
Ан-148 запись его последнего полета.
Экспертам МАК пришлось полностью разобрать черные ящики с разбившегося самолета «Саратовских авиалиний» и демонтировать носители информации из-за повреждений модулей памяти. Работы по вскрытию самописцев продолжались всю ночью. В результате специалисты МАК обнаружили на параметрическом самописце запись последнего полета Ан-148.
МАК: «Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой».
Специалистам также удалось успешно скопировать всю информацию с бортового параметрического самописца. Эксперты уже приступили к расшифровке.
МАК: «После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово днем 11 февраля. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Рассматриваются разные версии о причинах трагедии.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
МАК: «Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой».
Специалистам также удалось успешно скопировать всю информацию с бортового параметрического самописца. Эксперты уже приступили к расшифровке.
МАК: «После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово днем 11 февраля. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Рассматриваются разные версии о причинах трагедии.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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