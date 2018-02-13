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    В МАК успешно извлекли информацию с параметрического самописца Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МАК успешно извлекли информацию с параметрического самописца Ан-148

    В МАК успешно извлекли информацию с параметрического самописца Ан-148

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    • Фото: mak-iac.org
    В МАК успешно извлекли информацию с параметрического самописца <nobr>Ан-148</nobr>

    В МАК успешно извлекли информацию с параметрического самописца Ан-148

    В МАК успешно извлекли информацию с параметрического самописца <nobr>Ан-148</nobr>
    • Фото: mak-iac.org

      • Специалисты Межгосударственного авиационного комитета обнаружили на параметрическом самописце Ан-148 запись его последнего полета.

      Экспертам МАК пришлось полностью разобрать черные ящики с разбившегося самолета «Саратовских авиалиний» и демонтировать носители информации из-за повреждений модулей памяти. Работы по вскрытию самописцев продолжались всю ночью. В результате специалисты МАК обнаружили на параметрическом самописце запись последнего полета Ан-148.

      МАК: «Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой».

      Специалистам также удалось успешно скопировать всю информацию с бортового параметрического самописца. Эксперты уже приступили к расшифровке.

      МАК: «После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора».

      смотретьНа месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера
      На месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера
      Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово днем 11 февраля. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Рассматриваются разные версии о причинах трагедии.

      Список погибших



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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