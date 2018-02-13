Жительница Томска судится с медиками из-за ошибочно удаленной груди

Не успела насладиться радостью материнства жительница Томска. Вместо того, чтобы все время проводить с маленьким сыном, она вынуждена ходить по больницам и судам. И все ради того, чтобы привлечь к ответственности медиков, которые сначала диагностировали ей онкологию (которой у нее не было), а после провели операцию по удалению здоровой груди.

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Томск

Из-за ошибки в медицинских документах хирург принял решение провести Наталье Завориной экстренную мастэктомию — удаление молочной железы. После хирургического вмешательства, в котором, как выяснилось, не было никакой необходимости, и начались серьезные осложнения.



Радикальное решение, которое не спасло, а испортило ей всю жизнь, было принято не просто спонтанно или поспешно, а безалаберно. На третий день после родов женщине предложили удалить фиброаденому — доброкачественное новообразование. Но перед операцией медики забыли проставить в документах пометку о том, что она недавно родила. И во время диагностических процедур врачи приняли лактостаз (застоявшееся молоко) за раковую опухоль.



Чтобы избавиться от ассиметрии, нужно провести несколько операций. Три уже позади, но пока результатов нет. Процесс этот не быстрый — просто вставить имплант невозможно, врачи иссекли кожу. Директор медцентра, где по-прежнему трудятся хирурги, решившие провести мастэктомию, поясняет, что подпись в договоре пациентка при поступлении поставила. А значит, никаких претензий и предъявлять не может.



Наталья уже обратилась в суд с требованием наказать тех, кто принял решение о хирургическом вмешательстве. Кроме того, женщина намерена компенсировать все затраты.



Подробности — в видеоматериале.