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    Жительница Томска судится с медиками из-за ошибочно удаленной груди. врачи, суды, Томск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Томска судится с медиками из-за ошибочно удаленной груди

    Жительница Томска судится с медиками из-за ошибочно удаленной груди

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    Жительница Томска судится с медиками <nobr>из-за</nobr> ошибочно удаленной груди

    Жительница Томска судится с медиками из-за ошибочно удаленной груди

    Жительница Томска судится с медиками <nobr>из-за</nobr> ошибочно удаленной груди

      Не успела насладиться радостью материнства жительница Томска. Вместо того, чтобы все время проводить с маленьким сыном, она вынуждена ходить по больницам и судам. И все ради того, чтобы привлечь к ответственности медиков, которые сначала диагностировали ей онкологию (которой у нее не было), а после провели операцию по удалению здоровой груди.

      Из-за ошибки в медицинских документах хирург принял решение провести Наталье Завориной экстренную мастэктомию — удаление молочной железы. После хирургического вмешательства, в котором, как выяснилось, не было никакой необходимости, и начались серьезные осложнения.

      Радикальное решение, которое не спасло, а испортило ей всю жизнь, было принято не просто спонтанно или поспешно, а безалаберно. На третий день после родов женщине предложили удалить фиброаденому — доброкачественное новообразование. Но перед операцией медики забыли проставить в документах пометку о том, что она недавно родила. И во время диагностических процедур врачи приняли лактостаз (застоявшееся молоко) за раковую опухоль.

      Чтобы избавиться от ассиметрии, нужно провести несколько операций. Три уже позади, но пока результатов нет. Процесс этот не быстрый — просто вставить имплант невозможно, врачи иссекли кожу. Директор медцентра, где по-прежнему трудятся хирурги, решившие провести мастэктомию, поясняет, что подпись в договоре пациентка при поступлении поставила. А значит, никаких претензий и предъявлять не может.

      Наталья уже обратилась в суд с требованием наказать тех, кто принял решение о хирургическом вмешательстве. Кроме того, женщина намерена компенсировать все затраты.

      Подробности — в видеоматериале.

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