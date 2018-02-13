Свидетель в суде опознал подозреваемого в нападении на Будённовск

Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассматривать громкое уголовное дело в отношении участника банды Шамиля Басаева, который, как считают следователи, имеет отношение к теракту в Будённовске в 1995 году. Бадрудди Даудов скрывался от правоохранителей на протяжении 20 лет.
Первое публичное заседание по этому делу началось с допроса свидетеля. На скамье подсудимых — 46-летний Бадрудди Даудов. Его считают виновным в преступлениях, у которых нет срока давности: терроризм, захват заложников, бандитизм.
Свидетель — человек в маске, личность засекречена. Его лица не видели ни прокурор, ни подсудимый — только судьи. Псевдоним Махмудов ничего не говорит другим участникам процесса.
Сейчас свидетель отбывает наказание за нападение на Будённовск. Допрос шел по видеосвязи из здания Ставропольского краевого гарнизонного суда. Свидетель сообщил: человека, которого увидел на экране, он узнал по чертам лица — встречал его несколько раз в центре Будённовска, куда боевики приводили заложников еще до захвата больницы. Что именно делал Бадрудди, Махмудов сказать не смог. Но, по его словам, он видел у Даудова автомат.
Летом 1995-го Шамиль Басаев вошел в Будённовск с хорошо вооруженной группой боевиков. Это один из самых дерзких терактов времен Первой чеченской войны. Полторы тысячи человек оказались в заложниках, их согнали в городскую больницу. Тех, кто оказывал сопротивление, расстреляли, в первую очередь — местных милиционеров.
Басаев требовал от российских властей прекратить боевые действия в Чечне. Последовали долгие переговоры и штурм больницы. Но освободить заложников удалось только через несколько дней. 129 погибших, сотни раненых. Басаев и его люди, прикрываясь живым щитом из заложников, ушли в Чечню. Следствие считает, что Даудов был среди тех, кто напал на Будённовск.
Подсудимый не признаёт вины. Даудов, как говорит его адвокат, не причастен к захвату Будённовска, у него якобы есть алиби.
Даудова задержали больше двух лет назад, и с тех пор он под арестом. Два месяца назад Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву, их искали 20 лет и приговорили к тюремному заключению. В розыске за нападение на Будённовск числятся еще 23 человека.
Свидетель — человек в маске, личность засекречена. Его лица не видели ни прокурор, ни подсудимый — только судьи. Псевдоним Махмудов ничего не говорит другим участникам процесса.
Сейчас свидетель отбывает наказание за нападение на Будённовск. Допрос шел по видеосвязи из здания Ставропольского краевого гарнизонного суда. Свидетель сообщил: человека, которого увидел на экране, он узнал по чертам лица — встречал его несколько раз в центре Будённовска, куда боевики приводили заложников еще до захвата больницы. Что именно делал Бадрудди, Махмудов сказать не смог. Но, по его словам, он видел у Даудова автомат.
Летом 1995-го Шамиль Басаев вошел в Будённовск с хорошо вооруженной группой боевиков. Это один из самых дерзких терактов времен Первой чеченской войны. Полторы тысячи человек оказались в заложниках, их согнали в городскую больницу. Тех, кто оказывал сопротивление, расстреляли, в первую очередь — местных милиционеров.
Басаев требовал от российских властей прекратить боевые действия в Чечне. Последовали долгие переговоры и штурм больницы. Но освободить заложников удалось только через несколько дней. 129 погибших, сотни раненых. Басаев и его люди, прикрываясь живым щитом из заложников, ушли в Чечню. Следствие считает, что Даудов был среди тех, кто напал на Будённовск.
Подсудимый не признаёт вины. Даудов, как говорит его адвокат, не причастен к захвату Будённовска, у него якобы есть алиби.
Даудова задержали больше двух лет назад, и с тех пор он под арестом. Два месяца назад Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву, их искали 20 лет и приговорили к тюремному заключению. В розыске за нападение на Будённовск числятся еще 23 человека.
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