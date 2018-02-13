В Москве обсудили защиту объектов ЧМ-2018 от террористов

О том, как обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу, сегодня говорили на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве.

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Заседание провел председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников. На встречу приехали представители президента в федеральных округах, работники правоохранительных органов и спецслужб.



Силовики обсудили защищенность объектов будущего мундиаля и выработали дополнительные меры по совершенствованию мероприятий антитеррористической направленности.