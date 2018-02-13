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    В Москве обсудили защиту объектов ЧМ-2018 от террористов. НАК, спецслужбы, терроризм, ФСБ, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве обсудили защиту объектов ЧМ-2018 от террористов

    В Москве обсудили защиту объектов ЧМ-2018 от террористов

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    В Москве обсудили защиту объектов ЧМ-2018 от террористов

    В Москве обсудили защиту объектов <nobr>ЧМ-2018</nobr> от террористов

      О том, как обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу, сегодня говорили на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве.

      Заседание провел председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников. На встречу приехали представители президента в федеральных округах, работники правоохранительных органов и спецслужб.

      Силовики обсудили защищенность объектов будущего мундиаля и выработали дополнительные меры по совершенствованию мероприятий антитеррористической направленности.

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