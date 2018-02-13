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    Первоклассница умерла, подавившись хот-догом в белгородской школе

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    Первоклассница умерла, подавившись хот-догом в белгородской школе

    Первоклассница умерла, подавившись <nobr>хот-догом</nobr> в белгородской школе

    Следствие проводит проверку по факту смерти первоклассницы в одной из школ Белгорода. По предварительным данным, девочка 2010 года рождения подавилась едой и умерла от асфиксии.

    Как сообщает СУ СК по региону, несчастный случай произошел в понедельник, около 12:30 мск прямо на уроке. По информации в социальных сетях, девочка подавилась хот-догом и скончалась до того, как к ней на помощь пришла медсестра.

    Как отмечается в сообщении, согласно результатам судебно-медицинского исследования тела, причиной смерти стала асфиксия в результате попадания пищи в дыхательные пути.

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