Первоклассница умерла, подавившись хот-догом в белгородской школе

Следствие проводит проверку по факту смерти первоклассницы в одной из школ Белгорода. По предварительным данным, девочка 2010 года рождения подавилась едой и умерла от асфиксии.

Как сообщает СУ СК по региону, несчастный случай произошел в понедельник, около 12:30 мск прямо на уроке. По информации в социальных сетях, девочка подавилась хот-догом и скончалась до того, как к ней на помощь пришла медсестра.



Как отмечается в сообщении, согласно результатам судебно-медицинского исследования тела, причиной смерти стала асфиксия в результате попадания пищи в дыхательные пути.