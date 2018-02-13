МЭА: США могут стать мировым лидером по добыче нефти в 2018 году

В Международном энергетическом агентстве заявили, что США к концу текущего года могут опередить Россию и Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти, став мировым лидером.
МЭА: «К ноябрю (2017 года — ред.) добыча нефти в США возросла на 846 тысяч баррелей в сутки и вскоре перегонит Саудовскую Аравию. К концу года (2018-го — ред.) она также может перегнать и Россию, став мировым лидером».
По данным агентства, все факторы, которые провоцируют рост добычи нефти в США, находятся на идеальных позициях. Речь, в частности, идет о ценах на нефть. В МЭА считают, что через несколько месяцев рост цен приведет к увеличению объемов бурения, передает РИА Новости.
По данным Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США, в настоящее время мировым лидером в нефтедобыче является Россия. Ежесуточная добыча в РФ — 10,126 млн баррелей, в Саудовской Аравии — 9,9 млн баррелей в сутки. А добыча в США в ноябре минувшего года выросла на 4% — до 10,038 млн баррелей в сутки.
Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Теперь она находится на уровне 99,2 миллиона баррелей в сутки.
По данным агентства, все факторы, которые провоцируют рост добычи нефти в США, находятся на идеальных позициях. Речь, в частности, идет о ценах на нефть. В МЭА считают, что через несколько месяцев рост цен приведет к увеличению объемов бурения, передает РИА Новости.
По данным Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США, в настоящее время мировым лидером в нефтедобыче является Россия. Ежесуточная добыча в РФ — 10,126 млн баррелей, в Саудовской Аравии — 9,9 млн баррелей в сутки. А добыча в США в ноябре минувшего года выросла на 4% — до 10,038 млн баррелей в сутки.
Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Теперь она находится на уровне 99,2 миллиона баррелей в сутки.
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