В Ереване депутаты подрались из-за канализационной воды: видео

На заседании горсовета Еревана произошла потасовка с участием
женщин-депутатов.
Как сообщает РИА Новости, оппозиционные депутаты горсовета из фракции «Еркир цирани» («Страна абрикоса») решили поддержать жителей столичного района Нубарашен, требующих ремонта канализации расположенной неподалеку тюрьмы. По словам горожан, неисправная канализация источает неприятный запах.
Оппозиционеры заполнили банки канализационной водой и принесли их на заседание, чтобы вручить главе города Тарону Маргаряну.
Депутаты и сотрудники мэрии преградили им путь, в результате вода пролилась на пол. После этого последовала потасовка, в которой участвовали и женщины-депутаты. В заседании объявлен перерыв.
Оппозиционеры заполнили банки канализационной водой и принесли их на заседание, чтобы вручить главе города Тарону Маргаряну.
Депутаты и сотрудники мэрии преградили им путь, в результате вода пролилась на пол. После этого последовала потасовка, в которой участвовали и женщины-депутаты. В заседании объявлен перерыв.
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