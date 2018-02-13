Шесть сериалов НТВ вошли в шорт-лист Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ассоциация продюсеров кино и телевидения опубликовала
шорт-лист номинантов VI Премии по итогам завершившегося эфирного года. НТВ и профессиональные деятели индустрии, принявшие участие в создании флагманских проектов канала, претендуют на награды сразу в 14 номинациях из 23 представленных. Церемония вручения состоится 15 марта.
Премия АПКиТ традиционно отмечает представителей теле- и киноиндустрии, чей труд в различных областях деятельности внес значительный вклад в развитие телевидения и кинематографа. Профессиональный приз, который будет вручен лучшим из лучших уже в шестой раз, присуждается на основании экспертной оценки ведущих продюсеров отрасли.
Телекомпании НТВ удалось попасть в шорт-лист c 16 номинантами. За звание лучшего телевизионного фильма в борьбу вступит картина «Беглец», а за приз в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» — сразу два проекта канала: уникальная историческая драма «Казнить нельзя помиловать» и экранизация бессмертного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», грандиозная премьера которой была приурочена к 100-летию Великой Октябрьской революции.
Решением экспертов Константин Худяков отмечен как один из претендентов на лучшую режиссерскую работу, а Ирина Барк — как один из претендентов на звание лучшего исполнительного продюсера за главный революционный сериал 2017 года. Профессиональный приз за лучшую сценарную работу может получить Алексей Слаповский, представивший зрителям психологический детектив «Консультант». А за право называться лучшим кастинг-директором поборется Анна Максимова, отмеченная за работу над картиной «Хождение по мукам».
В шорт-листе номинации «Лучшая работа звукорежиссера» названы Александр Абрамов, Дмитрий Климинов, Алексей Синицын и Виктор Тимшин, трудившиеся над сериалом «Хождение по мукам», а в номинации «Лучшая работа режиссера монтажа» — Игорь Медведев за остросюжетную драму «Трасса смерти».
В номинации, отмечающей профессиональные заслуги артистов, представлены самые яркие образы главной премьеры года — экранизации «Хождения по мукам»: Павел Трубинер как «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» за роль Вадима Рощина, Юлия Снигирь как «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» за роль Кати Булавиной, а также Светлана Ходченкова за роль Лизы Расторгуевой и Любовь Аксёнова за роль Ганны как «Лучшие актрисы второго плана в телевизионном фильме/сериале». Также в номинации «Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале» фигурирует Евгений Стычкин за роль Бокия в шпионском детективе «Охота на дьявола».
В качестве претендентки на лучшую работу художника по костюмам отмечена Ирина Иванова, создавшая восхитительные образы героев «Хождения по мукам», костюмы которых стали экспонатами выставки Государственного исторического музея, а в качестве лучшей работы художника по гриму — Марианна Тер-Аракелян, которая довела представленные образы до безупречности.
Телекомпании НТВ удалось попасть в шорт-лист c 16 номинантами. За звание лучшего телевизионного фильма в борьбу вступит картина «Беглец», а за приз в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» — сразу два проекта канала: уникальная историческая драма «Казнить нельзя помиловать» и экранизация бессмертного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», грандиозная премьера которой была приурочена к 100-летию Великой Октябрьской революции.
Решением экспертов Константин Худяков отмечен как один из претендентов на лучшую режиссерскую работу, а Ирина Барк — как один из претендентов на звание лучшего исполнительного продюсера за главный революционный сериал 2017 года. Профессиональный приз за лучшую сценарную работу может получить Алексей Слаповский, представивший зрителям психологический детектив «Консультант». А за право называться лучшим кастинг-директором поборется Анна Максимова, отмеченная за работу над картиной «Хождение по мукам».
В шорт-листе номинации «Лучшая работа звукорежиссера» названы Александр Абрамов, Дмитрий Климинов, Алексей Синицын и Виктор Тимшин, трудившиеся над сериалом «Хождение по мукам», а в номинации «Лучшая работа режиссера монтажа» — Игорь Медведев за остросюжетную драму «Трасса смерти».
В номинации, отмечающей профессиональные заслуги артистов, представлены самые яркие образы главной премьеры года — экранизации «Хождения по мукам»: Павел Трубинер как «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» за роль Вадима Рощина, Юлия Снигирь как «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» за роль Кати Булавиной, а также Светлана Ходченкова за роль Лизы Расторгуевой и Любовь Аксёнова за роль Ганны как «Лучшие актрисы второго плана в телевизионном фильме/сериале». Также в номинации «Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале» фигурирует Евгений Стычкин за роль Бокия в шпионском детективе «Охота на дьявола».
В качестве претендентки на лучшую работу художника по костюмам отмечена Ирина Иванова, создавшая восхитительные образы героев «Хождения по мукам», костюмы которых стали экспонатами выставки Государственного исторического музея, а в качестве лучшей работы художника по гриму — Марианна Тер-Аракелян, которая довела представленные образы до безупречности.
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