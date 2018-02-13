Восстановлено движение электричек на Киевском направлении МЖД

Сегодня утром на Киевском направлении Московской железной дороги произошел сбой
из-за неисправности поезда. Задержки составляли более часа, но железнодорожникам удалось восстановить движение.
Железнодорожники с помощью вспомогательного состава решили отбуксировать электричку, из-за которой возник сбой. Она встала в перегоне Внуково — Лесной городок. Движение было организовано по соседнему пути, но задержки составляли более часа. Сбой сказался и на движение аэроэкспрессов.
Пресс-служба Московской железной дороги: «В 9:30 железнодорожники отбуксировали остановившуюся по техническим причинам электричку компании-перевозчика (ОАО „ЦППК“ — ред.) и восстановили движение на перегоне Внуково — Лесной городок».
Ранее сообщалось о сбое на Белорусском направлении МЖД из-за замыкания токоприемников у двух электричек. А позднее поступила информация, что на Савёловском направлении поезда в Москву следуют с большим опозданием. На станции в подмосковной Лобне скопилось большое количество пассажиров.
Пресс-служба Московской железной дороги: «В 9:30 железнодорожники отбуксировали остановившуюся по техническим причинам электричку компании-перевозчика (ОАО „ЦППК“ — ред.) и восстановили движение на перегоне Внуково — Лесной городок».
Ранее сообщалось о сбое на Белорусском направлении МЖД из-за замыкания токоприемников у двух электричек. А позднее поступила информация, что на Савёловском направлении поезда в Москву следуют с большим опозданием. На станции в подмосковной Лобне скопилось большое количество пассажиров.
УРААА ЭЛЕКТРИЧКА ПОЕХАЛА— 🍒кcюша ♡ надю (@mofbebe) 13 февраля 2018 г.
Опять какая-то жопа с транспортом. Белорусское/Киевское направления электрички @centralppk с жуткими задержками, в метро поезда ходят с увеличенными интервалами. Такси при этом 500₽ за 10 минут… С добрым утром!— aͣntͭoͦn aͣbrͬaͣmͫoͦv (@espion) 13 февраля 2018 г.
Внимание! Савеловское направление.— ЦППК (@centralppk) 12 февраля 2018 г.
Задержан п. 6403 (Дмитров — Москва) на 16 минут.
Предварительная причина: отказ технических средств.
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