Восстановлено движение электричек на Киевском направлении МЖД

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  • Фото: @vydenis1 / instagram.com
Восстановлено движение электричек на Киевском направлении МЖД

Восстановлено движение электричек на Киевском направлении МЖД

Восстановлено движение электричек на Киевском направлении МЖД
  • Фото: @vydenis1 / instagram.com

    • Сегодня утром на Киевском направлении Московской железной дороги произошел сбой из-за неисправности поезда. Задержки составляли более часа, но железнодорожникам удалось восстановить движение.

    Железнодорожники с помощью вспомогательного состава решили отбуксировать электричку, из-за которой возник сбой. Она встала в перегоне Внуково — Лесной городок. Движение было организовано по соседнему пути, но задержки составляли более часа. Сбой сказался и на движение аэроэкспрессов.

    Пресс-служба Московской железной дороги: «В 9:30 железнодорожники отбуксировали остановившуюся по техническим причинам электричку компании-перевозчика (ОАО „ЦППК“ — ред.) и восстановили движение на перегоне Внуково — Лесной городок».

    Ранее сообщалось о сбое на Белорусском направлении МЖД из-за замыкания токоприемников у двух электричек. А позднее поступила информация, что на Савёловском направлении поезда в Москву следуют с большим опозданием. На станции в подмосковной Лобне скопилось большое количество пассажиров.








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