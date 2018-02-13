СК расследует похищение трехлетней россиянки из номера отеля в Вене

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка в Вене.

По информации СК, неизвестные похитили малолетнюю гражданку России из номера отеля в столице Австрии еще в декабре 2017 года. Однако сообщили правоохранители об этом только сейчас.



В сообщении ведомства отмечается, что «в настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств похищения и местонахождения ребенка».