СК расследует похищение трехлетней россиянки из номера отеля в Вене

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СК расследует похищение трехлетней россиянки из номера отеля в Вене

СК расследует похищение трехлетней россиянки из номера отеля в Вене

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка в Вене.

По информации СК, неизвестные похитили малолетнюю гражданку России из номера отеля в столице Австрии еще в декабре 2017 года. Однако сообщили правоохранители об этом только сейчас.

В сообщении ведомства отмечается, что «в настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств похищения и местонахождения ребенка».

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