Убивший бывшую жену мужчина погиб в ДТП, скрываясь с места преступления

В Наро-Фоминске 54-летний местный житель жестоко расправился с бывшей супругой и попытался скрыться с места преступления.

11 февраля в полицию позвонила 14-летняя девочка, которая сообщила, что ее отец сильно избил мать у нее на глазах. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили женщину мертвой.



Установлено, что между бывшими супругами произошла ссора. После этого мужчина набросился на экс-супругу. Он нанес ей несколько ударов кухонным ножом и разводным ключом. Женщина скончалась на месте, а нападавший скрылся.



Вечером того же дня в Калужской области он за рулем своего автомобиля выехал на встречку и попал в ДТП. Подозреваемый погиб в аварии. Тем не менее, как сообщили в ГСУ СК по Московской области, расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз.

