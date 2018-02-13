Завоевавшая бронзу пара кёрлингистов из России названа одной из самых красивых на Играх

Третья олимпийская медаль появилась у России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Бронзу принесли кёрлингисты — семейная пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Они вырвали победу у норвежцев в дисциплине
дабл-микст.
Медаль Брызгаловой и Крушельницкая — первая олимпийская награда России в кёрлинге. Из всех представленных на Олимпиаде видов спорта кёрлинг оставался единственным, где у России никогда не было медалей.
Глава федерации кёрлинга Кейт Кейтнесс положительно оценила то, что спортсменов из России допустили на Олимпиаду. Она заявила, что ей понравилась игра. Кейтнесс еще до Игр активно выступала против ограничений МОК. А сегодня с удовольствием отметила, что кёрлинг получил такое развитие в России после Игр в Сочи. Она выразила мнение, что Россия входит в число сильнейших стран в этом виде спорта.
В зарубежных соцсетях и СМИ отметили не только игру, но и внешность пары российских кёрлингистов. Брызгалову сравнивают с Анжелиной Джоли и Адрианой Лимой, а Крушельницкого с героем серии фильмов «Форсаж», которого играл Пол Уокер. Их пару на Олимпиаде называют одной из самых красивых.
Еще до поездки на Олимпиаду родители Александра и Анастасии записали для них видео, в котором призывали их верить в себя, быть стойкими и бороться до конца.
Между тем в Пхёнчхане разразился первый допинговый скандал. Речь идет о шорт-трекисте из Японии, запасном члене сборной по имени Кей Сайто. У него в крови обнаружили ацетазоламид — это средство, которое позволяет выводить жидкости из организма и сбрасывать вес. Он заявил, что не знает, как это вещество оказалось в его пробах, и добровольно снялся с соревнований.
Глава федерации кёрлинга Кейт Кейтнесс положительно оценила то, что спортсменов из России допустили на Олимпиаду. Она заявила, что ей понравилась игра. Кейтнесс еще до Игр активно выступала против ограничений МОК. А сегодня с удовольствием отметила, что кёрлинг получил такое развитие в России после Игр в Сочи. Она выразила мнение, что Россия входит в число сильнейших стран в этом виде спорта.
В зарубежных соцсетях и СМИ отметили не только игру, но и внешность пары российских кёрлингистов. Брызгалову сравнивают с Анжелиной Джоли и Адрианой Лимой, а Крушельницкого с героем серии фильмов «Форсаж», которого играл Пол Уокер. Их пару на Олимпиаде называют одной из самых красивых.
Еще до поездки на Олимпиаду родители Александра и Анастасии записали для них видео, в котором призывали их верить в себя, быть стойкими и бороться до конца.
Между тем в Пхёнчхане разразился первый допинговый скандал. Речь идет о шорт-трекисте из Японии, запасном члене сборной по имени Кей Сайто. У него в крови обнаружили ацетазоламид — это средство, которое позволяет выводить жидкости из организма и сбрасывать вес. Он заявил, что не знает, как это вещество оказалось в его пробах, и добровольно снялся с соревнований.
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