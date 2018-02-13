Двухлетний Миша готовится к операции, ставшей возможной благодаря зрителям НТВ

Двухлетний Миша из Подмосковья сегодня готовится к спасительной операции — пересадке костного мозга. Это стало возможным благодаря зрителям НТВ. Две недели назад вы собрали деньги для лечения Миши — в семь раз больше, чем нужно. А значит, помощь получат еще несколько ребят.
У двухлетнего Миши Сахарова быстро атрофируются мышцы, он уже не может даже сидеть. А может дойти и до сердца — оно ведь тоже мышца. На помощь израильских врачей требовалось 17 миллионов рублей, большую часть уже собрали, оставалось полтора. Но после рассказа о Мише зрители НТВ собрали 11 с лишним миллионов.
Алеся Сахарова, мама Миши: «Когда мы позвонили в фонд и нам сказали, что Миша помог еще семи или девяти детям, я была просто в восторге. Благодаря Мишке я прилетела домой на таких крыльях. Я кричала: Миша, ты спас еще семь детей».
Благотворительный фонд не отдает все собранные деньги просто так одной семье — только ту сумму, которая необходима. Все, что сверху, распределяют на других больных детей. Их, увы, много. У Даши Шильниковой ДЦП, пальцы ее не слушаются. На руках, спине, ногах специальные ленты, которые помогают поддерживать тонус в мышцах. Даша только в три года сделала свои первые шаги. Ей не нужна сейчас операция, потому и денег требовалось сравнительно немного — меньше 300 тысяч, но это на один курс реабилитации. И они есть, такой вот подарок от Миши.
У Ксюши Сапожниковой врожденные ложные суставы голеней. По статистике, это один случай на 200 тысяч детей. Голени искривляются, берцовые кости становятся все тоньше, отсюда переломы, потом инвалидная коляска на всю жизнь. Помочь Ксюше обещали только в Америке, вышло на семь с лишним миллионов рублей. Большую часть уже собрали. Здесь тоже пришла поддержка от Миши.
Подробности — в сюжете.
Алеся Сахарова, мама Миши: «Когда мы позвонили в фонд и нам сказали, что Миша помог еще семи или девяти детям, я была просто в восторге. Благодаря Мишке я прилетела домой на таких крыльях. Я кричала: Миша, ты спас еще семь детей».
Благотворительный фонд не отдает все собранные деньги просто так одной семье — только ту сумму, которая необходима. Все, что сверху, распределяют на других больных детей. Их, увы, много. У Даши Шильниковой ДЦП, пальцы ее не слушаются. На руках, спине, ногах специальные ленты, которые помогают поддерживать тонус в мышцах. Даша только в три года сделала свои первые шаги. Ей не нужна сейчас операция, потому и денег требовалось сравнительно немного — меньше 300 тысяч, но это на один курс реабилитации. И они есть, такой вот подарок от Миши.
У Ксюши Сапожниковой врожденные ложные суставы голеней. По статистике, это один случай на 200 тысяч детей. Голени искривляются, берцовые кости становятся все тоньше, отсюда переломы, потом инвалидная коляска на всю жизнь. Помочь Ксюше обещали только в Америке, вышло на семь с лишним миллионов рублей. Большую часть уже собрали. Здесь тоже пришла поддержка от Миши.
Подробности — в сюжете.
Комментарии