Пенсионерку из Магадана депортировали на Украину из-за советского паспорта

Без дома и родины оказалась на старости лет одна из жительниц Магадана. Из-за штампа другой страны в недействительном, еще советском паспорте, Галина Александровна попала под пристальное внимание полицейских. И теперь правозащитники пытаются оспорить решение суда о ее депортации.

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Магадан

Украина

В Центре временного содержания иностранных граждан 67-летняя Галина Горенюк провела несколько недель. По решению Магаданского областного суда «злостную» нарушительницу российских законов депортировали из страны, в которой она родилась и прожила большую часть жизни.



Из сообщения УМВД России по Магаданской области: «Не имея гражданства РФ, в течение длительного времени незаконно находилась на территории Магаданской области, не предпринимая попыток к легализации своего пребывания на территории России. Судом принято решение о выдворении гражданки за пределы РФ».



Детали этой истории рассказал брат Галины Александровны, проживающий в магаданском селе Клёпка. Оказалось, еще в 90-х его сестра по советскому паспорту уехала с мужем во Львовскую область и стала гражданкой Украины. В начале 2000-х после смерти супруга Галина вернулась к родственникам на Дальний Восток. На руках у женщины был все тот же паспорт старого образца, но только с украинским штампом.



Чтобы обменять его на новый российский, она обратилась в миграционную службу Магадана. Но чиновники выдать документ отказались и велели сначала аннулировать иностранное гражданство. Процедура обернулась бюрократической каторгой, и преодолеть ее женщина не смогла из-за слабого здоровья.



Единственный совет, который дали Галине в миграционной службе, — получить современный загранпаспорт Украины в генконсульстве Владивостока. Документ она оформила в 2012 году, но дело об отмене украинского гражданства так и не продвинулось. Оставив все как есть, женщина продолжала жить с недействительным советским паспортом еще несколько лет, и никому до нее не было дела. И только в конце прошлого года к пожилой нелегалке неожиданно нагрянули полицейские.



Адвокат, пытавшийся спасти ее от депортации, считает, что суд слишком сурово наказал Галину Александровну, словно она трудовая мигрантка с просроченной визой. А ведь у нее даже есть магаданская прописка. Пусть и в старом дубликате бесценного груза.



Сама Галина Александровна, кажется, покорилась судьбе. И по дороге в аэропорт сохраняла внешнее спокойствие. Вот только на Украине, куда ее принудительно выдворили, женщину с больными ногами никто не ждет.



Подробности — в видеоматериале.