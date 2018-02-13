Власти назвали предварительную причину обрушения пола в подмосковной пятиэтажке

В министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Московской области выдвинули версию о причинах обрушения пола в жилом доме в Звенигороде. В ведомстве считают, что причиной могли стать незаконные перепланировки.
Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области: «По предварительным данным, обрушение перекрытия произошло в результате проведения ремонтно-строительных работ жилого помещения с отклонениями от полученной разрешенной документации».
Однако точную причину определит комиссия, которая займется изучение обстоятельств ЧП, передает ТАСС. Если выяснится, что обрушение произошло по вине собственника, то «компенсации будут произведены за его счет».
ЧП произошло сегодня утром в Звенигороде на улице Маяковского. Пол обвалился на первом этаже. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, но жильцов «в спокойном режиме» вывели из здания и разместили в находящемся поблизости доме культуры. Всего в здании, по данным министерства ЖКХ, проживают 152 человека. Отмечается, что дом не считается аварийным.
Однако точную причину определит комиссия, которая займется изучение обстоятельств ЧП, передает ТАСС. Если выяснится, что обрушение произошло по вине собственника, то «компенсации будут произведены за его счет».
ЧП произошло сегодня утром в Звенигороде на улице Маяковского. Пол обвалился на первом этаже. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, но жильцов «в спокойном режиме» вывели из здания и разместили в находящемся поблизости доме культуры. Всего в здании, по данным министерства ЖКХ, проживают 152 человека. Отмечается, что дом не считается аварийным.
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