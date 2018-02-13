Пожар произошел на борту самолета в аэропорту Лос-Анджелеса: эвакуированы 144 человека

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Пожар произошел на борту самолета в аэропорту Лос-Анджелеса: эвакуированы 144 человека

Пожар произошел на борту самолета в аэропорту <nobr>Лос-Анджелеса</nobr>: эвакуированы 144 человека

Возгорание произошло на борту самолета американской авиакомпании Southwest Airlines, ожидавшего команды на взлет в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, речь идет о рейсе 2123 Лос-Анджелес — Сан-Хосе (штат Калифорния).

Из сообщения пресс-службы: «Ввиду пожара, возникшего, очевидно, в резервном блоке питания, экипаж решил провести эвакуацию. На борту находились 139 пассажиров и пятеро членов экипажа. Обошлось несколькими незначительными травмами, госпитализировать никого не пришлось».

На данный момент возгорание потушено. Аэропорт имени Джона Уэйна возобновил работу в штатном режиме.

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