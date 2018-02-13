В подмосковной пятиэтажке провалился пол: жильцы эвакуированы

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  • Фото: 50.mchs.gov.ru
В подмосковной пятиэтажке провалился пол: жильцы эвакуированы

В подмосковной пятиэтажке провалился пол: жильцы эвакуированы

В подмосковной пятиэтажке провалился пол: жильцы эвакуированы
  • Фото: 50.mchs.gov.ru

    • Спасатели эвакуировали пятиэтажный дом в подмосковном Звенигороде из-за провалившегося пола на первом этаже.

    Как сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) городского округа Звенигород, «дом эвакуирован, без жертв». В ЕДДС добавили, что пол провалился на первом этаже. В диспетчерской службе не смогли уточнить, сколько человек были эвакуированы.

    По словам собеседника агентства, сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором должны определить, в каком состоянии находится дом.

    В ГУ МЧС по Московской области сообщили в свою очередь, что более чем 150 жильцов дома будут размещены в пункте временного размещения.

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