В подмосковной пятиэтажке провалился пол: жильцы эвакуированы

Спасатели эвакуировали пятиэтажный дом в подмосковном Звенигороде
из-за провалившегося пола на первом этаже.
Как сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) городского округа Звенигород, «дом эвакуирован, без жертв». В ЕДДС добавили, что пол провалился на первом этаже. В диспетчерской службе не смогли уточнить, сколько человек были эвакуированы.
По словам собеседника агентства, сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором должны определить, в каком состоянии находится дом.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили в свою очередь, что более чем 150 жильцов дома будут размещены в пункте временного размещения.
По словам собеседника агентства, сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором должны определить, в каком состоянии находится дом.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили в свою очередь, что более чем 150 жильцов дома будут размещены в пункте временного размещения.
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