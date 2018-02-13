Горнолыжник Трихичев выбыл из борьбы за медали в Пхёнчхане

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Горнолыжник Трихичев выбыл из борьбы за медали в Пхёнчхане

Горнолыжник Трихичев выбыл из борьбы за медали в Пхёнчхане

Россиянин Павел Трихичев выбыл из борьбы за медали в альпийской комбинации на Играх в южнокорейском Пхёнчхане из-за падения на трассе скоростного спуска.

Упав на одном из поворотов, Трихичев не смог завершить трассу скоростного спуска. Позднее пройдет вторая часть соревнований в этой дисциплине — слалом. Но российский атлет теперь не сможет принять участие в этом старте.

На сегодняшний день в активе олимпийских атлетов из России на Играх-2018 в Пхёнчхане три медали. Ранее шорт-трекист Семён Елистратов показал третий результат на дистанции в 1500 метров. А наши фигуристы стали вторыми в командном турнире. Кёрлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому удалось завоевать бронзу в дабл-миксте.


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