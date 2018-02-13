Уличенного в допинге японского атлета выселили из Олимпийской деревни

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Уличенного в допинге японского атлета выселили из Олимпийской деревни

Уличенного в допинге японского атлета выселили из Олимпийской деревни

Провалившего допинг-тест японского шорт-трекиста Кэя Сайто выселели из Олимпийской деревни и отстранили от Игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В сообщении уточняется, что в допинг-пробе 21-летнего японского атлета было обнаружено запрещенное вещество ацетазоламид.

После рассмотрения заявления со стороны Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев CAS постановил, что Сайто принимал вещество добровольно. В связи с этим на него наложено временное отстранение, которое распространяется на Олимпиаду и на другие соревнования под эгидой ISU.

Сайто стал первым, кого уличили в употреблении допинга на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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