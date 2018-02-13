В Китае рабочие обслуживают мост на высоте в несколько километров: видео

В китайской провинции Гуанчжоу для обслуживания высокоскоростного железнодорожного моста создана экстремальная группа.

Отряд назвали так, потому что его участники должны проверять состояние конструкции на высоте в несколько километров. В команде всего 8 человек.



Чтобы добраться до вершины моста, им необходимо преодолеть полторы тысячи ступеней. А затем — на самом верху — проверить, есть ли на арке моста трещины или полости.



Сейчас у экстремальной группы высокий сезон. В дни Весеннего фестиваля поезда ходят по мосту в два раза чаще.





