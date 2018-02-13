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Российские кёрлингисты в Пхёнчхане завоевали бронзу в дабл-миксте

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Российские кёрлингисты в Пхёнчхане завоевали бронзу в <nobr>дабл-миксте</nobr>

Российские кёрлингисты в Пхёнчхане завоевали бронзу в дабл-миксте

Российские кёрлингисты в Пхёнчхане завоевали бронзу в <nobr>дабл-миксте</nobr>
  • Фото: ТАСС

    • Команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную Норвегии в матче за третье место в дисциплине дабл-микст на Играх в Пхёнчхане.

    Встреча завершилась со счетом 8:4. За российскую команду выступали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, в состав сборной Норвегии входили Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

    За первое и второе места в этой дисциплине поборются спортсмены из Швейцарии и Канады. Матч состоится 13 февраля.

    Эта медаль стала уже третьей в активе олимпийских атлетов из России на Играх-2018 в Пхёнчхане. Ранее шорт-трекист Семён Елистратов показал третий результат на дистанции в 1500 метров. А наши фигуристы стали вторыми в командном турнире.

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