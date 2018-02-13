США предложили России помощь в расследовании катастрофы Ан-148

Соединенные Штаты готовы оказать российским властям помощь в расследовании катастрофы
Ан-148 под Москвой. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
Пресс-служба Белого дома: «Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить свои соболезнования в связи с крушением рейса 703 „Саратовских авиалиний“ 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в их расследовании».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рассматриваются разные версии трагедии.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рассматриваются разные версии трагедии.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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