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    США предложили России помощь в расследовании катастрофы Ан-148

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    США предложили России помощь в расследовании катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

    США предложили России помощь в расследовании катастрофы Ан-148

    США предложили России помощь в расследовании катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Соединенные Штаты готовы оказать российским властям помощь в расследовании катастрофы Ан-148 под Москвой. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

    Пресс-служба Белого дома: «Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить свои соболезнования в связи с крушением рейса 703 „Саратовских авиалиний“ 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в их расследовании».

    Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рассматриваются разные версии трагедии.

    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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