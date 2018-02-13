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    Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

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    Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

    Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

    Более 70 человек госпитализированы в связи со вспышкой сибирской язвы, зарегистрированной в одном из регионов Турции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор: «По информации муниципальных властей провинции Трабзон от 10 февраля 2018 года, в районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю, зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Госпитализировано более 70 человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась».

    Согласно данным расследования, проводимого турецкими органами здравоохранения, вспышка связана с разделкой больных коров и употреблением в пищу инфицированного мяса.

    Представители ведомства просят россиян обратить внимание на сложившуюся ситуацию и учитывать ее при планировании поездок.

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