МОК отчитался об убытках за 2017 год

Международный олимпийский комитет отчитался об убытках, которые понес в 2017 году. Речь идет о сумме в 99 млн долларов.
|
1044
Как пишет издание Inside the Games, организация рассчитывала, что завершит год с более благоприятными финансовыми показателями, ведь Олимпиады в 2017 не было. Кроме того, МОК удалось заключить несколько крупных спонсорских контрактов. Но это не помогло.
На что же были потрачены деньги? В отчете отмечено, что Национальный олимпийский комитет США получил от МОК солидные дотации по программе развития. Они превышают суммарные показатели всех остальных комитетов — 91,6 млн долларов против 77,9 млн. Кроме того, потратиться пришлось на строительство новой штаб-квартиры организации. Контракт заключен на сумму около 130 млн долларов.
На что же были потрачены деньги? В отчете отмечено, что Национальный олимпийский комитет США получил от МОК солидные дотации по программе развития. Они превышают суммарные показатели всех остальных комитетов — 91,6 млн долларов против 77,9 млн. Кроме того, потратиться пришлось на строительство новой штаб-квартиры организации. Контракт заключен на сумму около 130 млн долларов.
Комментарии