Глава «Укроборонпрома» подал в отставку

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте концерна.
Роман Романов, гендиректор концерна «Укроборонпром»: «Я принял решение покинуть должность руководителя ГК „Укроборонпром“. Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Пётр Порошенко поддержит мое решение».
31 января 2018 года кабмин Украины предложил Порошенко уволить Романова с должности главы концерна. Премьер-министр страны Владимир Гройсман раскритиковал гендиректора «Укроборонпрома» за то, что он не ликвидировал долги по зарплате на Николаевском судостроительном заводе, передают «Известия». Задолженность перед работниками превысила 2 млн. долларов.
31 января 2018 года кабмин Украины предложил Порошенко уволить Романова с должности главы концерна. Премьер-министр страны Владимир Гройсман раскритиковал гендиректора «Укроборонпрома» за то, что он не ликвидировал долги по зарплате на Николаевском судостроительном заводе, передают «Известия». Задолженность перед работниками превысила 2 млн. долларов.
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