«После выборов обсудим»: Явлинский не исключил возможной работы в новом правительстве

Григорий Явлинский завершил свое первое предвыборное турне по регионам, и теперь его штаб объявил о начале серии встреч с московскими избирателями. В интервью НТВ Явлинский рассказал, с чем он вошел в свою третью президентскую гонку.
По словам Явлинского, ему было заранее ясно, как будет выглядеть избирательный бюллетень. А если ему удастся одержать победу на выборах, то он не собирается приглашать на работу в правительство никого из нынешних кандидатов. А вот о возможности самому войти в правительство в случае победы на выборах Владимира Путина Явлинский предложил подумать уже после их завершения.
Григорий Явлинский: «После выборов это все обсудим. После выборов. Сейчас бессмысленно это все обсуждать».
Также Явлинский назвал «шумом» информацию о том, что ему якобы предлагали роль переговорщика с Киевом, и рассказал, что «стал умнее» по сравнению с 1996-м, 2000-м, когда выдвигал свою кандидатуру. Также он прокомментировал допинговый скандал вокруг нашей олимпийской сборной.
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Григорий Явлинский: «После выборов это все обсудим. После выборов. Сейчас бессмысленно это все обсуждать».
Также Явлинский назвал «шумом» информацию о том, что ему якобы предлагали роль переговорщика с Киевом, и рассказал, что «стал умнее» по сравнению с 1996-м, 2000-м, когда выдвигал свою кандидатуру. Также он прокомментировал допинговый скандал вокруг нашей олимпийской сборной.
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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