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    «После выборов обсудим»: Явлинский не исключил возможной работы в новом правительстве. выборы, Явлинский. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«После выборов обсудим»: Явлинский не исключил возможной работы в новом правительстве

    «После выборов обсудим»: Явлинский не исключил возможной работы в новом правительстве

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    «После выборов обсудим»: Явлинский не исключил возможной работы в новом правительстве

    «После выборов обсудим»: Явлинский не исключил возможной работы в новом правительстве

    «После выборов обсудим»: Явлинский не исключил возможной работы в новом правительстве

      Григорий Явлинский завершил свое первое предвыборное турне по регионам, и теперь его штаб объявил о начале серии встреч с московскими избирателями. В интервью НТВ Явлинский рассказал, с чем он вошел в свою третью президентскую гонку.

      По словам Явлинского, ему было заранее ясно, как будет выглядеть избирательный бюллетень. А если ему удастся одержать победу на выборах, то он не собирается приглашать на работу в правительство никого из нынешних кандидатов. А вот о возможности самому войти в правительство в случае победы на выборах Владимира Путина Явлинский предложил подумать уже после их завершения.

      Григорий Явлинский: «После выборов это все обсудим. После выборов. Сейчас бессмысленно это все обсуждать».

      Также Явлинский назвал «шумом» информацию о том, что ему якобы предлагали роль переговорщика с Киевом, и рассказал, что «стал умнее» по сравнению с 1996-м, 2000-м, когда выдвигал свою кандидатуру. Также он прокомментировал допинговый скандал вокруг нашей олимпийской сборной.

      Полная версия интервью — в видеоматериале.

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